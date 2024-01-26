تغييرات في خدمات "أبل" تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية الأوروبي

أعلنت شركة "أبل" الخميس أنها ستحدث اعتباراً من مارس تغييرات في نظام التشغيل الخاص بها "آي او اس" ومتصفح "سافاري" ومتجر تطبيقاتها "آب ستور" في دول الاتحاد الأوروبي، لتمتثل بذلك لقانون الأسواق الرقمية الجديد ("ديجيتال ماركتس أكت") الذي سيدخل حيز التنفيذ في الشهر نفسه.

وسيكون بإمكان المطوّرين عقب إصدار نسخة 17.4 من نظام التشغيل "آي او اس" على أجهزة "آيفون" و"آي باد"، توفير متاجر تطبيقات بديلة تتولى "أبل" التحقق منها.

ولن تعود الحلول التي وضعتها "أبل" هي خيارات الدفع الوحيدة.

وعندما يتصفّح المستخدمون "سافاري" للمرة الاولى، سيكون بإمكانهم اختيار متصفح من لائحة تضمّ محركات تصفّح منافسة.

وتأتي هذه التغييرات مع طرح أسعار جديدة للمطورين.

وقال نائب رئيس قسم التسويق في "أبل" فيل شيلر "إن التغييرات التي نعلن عنها اليوم تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في حماية المستخدمين الأوروبيين من المخاطر المتزايدة على الخصوصية والسلامة".

وستخضع "أبل" وخمس مجموعات رقمية عملاقة أخرى - ألفابت (غوغل)، وأمازون، وميتا (فيسبوك)، ومايكروسوفت بالإضافة إلى شركة "بايت دانس" الصينية مالكة "تيك توك"، اعتباراً من 7 مارس، لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يضم قواعد أكثر صرامة لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.