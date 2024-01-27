بريطانيا: اتخذنا خطوات متناسبة بشأن حصة "الإمارات للاتصالات" في "فودافون"
وسط مخاوف إزاء الأمن القومي بسبب العلاقة بين الشركتين
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قالت بريطانيا إنها طبقت "إجراءات متناسبة" للتعامل مع المخاوف إزاء الأمن القومي بشأن العلاقة بين فودافون ومجموعة الإمارات للاتصالات (إي اند) ومقرها أبوظبي، ما يسمح بالموافقة على الشراكة الاستراتيجية.
ووافقت بريطانيا على استحواذ مجموعة الإمارات للاتصالات المملوكة للدولة على حصة 14.6% في فودافون في وقت متأخر من يوم الأربعاء، لكنها قالت إن حصة المجموعة الإماراتية في فودافون تشكل مخاطر تتعلق بالعقود الحكومية والأمن السيبراني.
وطلبت الحكومة البريطانية من فودافون اتخاذ إجراءات للتخفيف من تلك المخاطر.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن في بيان جديد أمس الجمعة إن الحكومة اتخذت "إجراءات متناسبة لمعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالأمن القومي"، بموجب قواعد الاستثمار الأجنبي الصارمة في قانون 2021.
وأضاف "بريطانيا جاذبة حقا للاستثمار الأجنبي... والقانون لا يفرق بين دولة وأخرى".
ورحبت فودافون أمس الخميس بتلقي الموافقة في السوق المحلية على اتفاقية العلاقة الاستراتيجية مع مجموعة الإمارات للاتصالات، وعلى حصول المجموعة على مقعد في مجلس إدارة فودافون.
وحرصت مجموعة الإمارات للاتصالات، التي تعمل في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، على زيادة حصتها في فودافون منذ أول استثمار في مايو 2022. واتفقت الشركتان في مايو الماضي على توطيد علاقاتهما.
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