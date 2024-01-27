"شاهد" تستعرض حلولها لعام 2024
إتاحة أكثر من 86% من محتوى المنصة مجانًا للمشاهدة على "AVOD"
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أعلنت منصة "شاهد" توسيع نطاق حلولها التقنية الإعلانية لتزويد العلامات التجارية بصياغات إعلانية مصممة ومطوّرة لتحقيق الاستفادة القصوى من محتوى المنصة.
جاء الإعلان خلال حفل حصري في دبي استضافته "شاهد" وشركة إم بي سي ميديا سلوشنز (MMS) الذراع التجارية لمجموعة MBC.
أثناء الحدث، كشفت "شاهد" عن إتاحة أكثر من 86% من محتواها مجانًا للمشاهدة على AVOD، وقررت المنصة أن معظم محتوى رمضان 2024 سيُتاح مجانًا على AVOD.
استعرضت إم بي سي ميديا سلوشنز (MMS) الحلول الإعلانية الجديدة والنوعيّة المتوفرة الآن على "شاهد"، حيث تضّمنت العروض الجديدة "صياغة إعلان التوقيت الرمضاني"، وهي صياغة تُمكِّن العلامات التجارية من رعاية مؤقت الإفطار والإمساك على صفحات "شاهد" الرئيسية وصفحات العرض طوال الشهر الكريم.
وبالإضافة إلى عروض "المجموعة ذات العلامة التجارية" والتي تتيح للعملاء رعاية محتوى معيّن لفئة من العناوين على الصفحة الرئيسية للمنصة. بجانب خاصية رمز الاستجابة السريعة "QR" على الواجهة الأساسية، والتي تنقل المستخدمين مباشرةً إلى موقع العلامة التجارية أو المتاجر الإلكترونية.
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