إدارة بايدن تعتزم منح مليارات الدولارات لدعم صناعة أشباه الموصلات

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منح إعانات بمليارات الدولارات لكبرى شركات أشباه الموصلات في الأسابيع المقبلة، لمساعدتها في بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتأتي هذه الخطوة بهدف دعم صناعة أشباه الموصلات المتقدمة التي تعمل على تشغيل الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة في الولايات المتحدة بما يساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والقومي للبلاد.

ومن الشركات التي قد تستفيد من هذه الإعانات شركة أنتل وشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية وسامسونغ للإلكترونيات.

وقالت الصحيفة إن "أنتل" لديها مشاريع قيد التنفيذ في أريزونا وأوهايو ونيو مكسيكو وولاية أوريغون باستثمارات تتجاوز 43 مليار دولار.

كما تقوم "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" بإنشاء مصنعين بالقرب من "Phoenix" باستثمارات إجمالية تبلغ 40 مليار دولار.

وتمتلك شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية، مشروعًا بقيمة 17.3 مليار دولار في تكساس.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اعتبر، أن تصنيع أشباه الموصلات هو مسألة "أمن قومي" لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية.

وأشاد بالتشريع الذي تم تبنيه بمبادرته وسمح بتخصيص 52 مليار دولار من الإعانات لإحياء إنتاج أشباه الموصلات، أشار بايدن إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنافس الكبير بين الصين والولايات المتحدة، وفق ما نقلته فرانس برس.