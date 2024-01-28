ارتفاع أرباح "الدريس" 16.13% العام الماضي إلى 280.8 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) عن عام 2023، بنسبة 16.13% إلى 280.8 مليون ريال مقابل 241.8 مليون ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيرادات عام 2023 ارتفعت بنسبة 20.05% إلى 14.83 مليار ريال مقابل 12.35 مليار ريال عام 2022، نتيجة النمو والتوسع والانتشار في عدد المحطات والتوسع في الخدمات اللوجستية لقطاع ناقل.

وعزت الشركة النمو في صافي أرباح العام الماضي إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة إيرادات التمويل ودخل عمولة من استثمار بالتكلفة المطفاة وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ومصاريف الزكاة بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية وانخفاض الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك وانخفاض الأيرادات الأخري.

كما ارتفع إجمالي الدخل الشامل خلال العام الماضي مقارنة مع العام الأسبق نتيجة انخفاض خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

وعلى أساس فصلي، نما صافي ربح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات في الربع الرابع من 2023 بنسبة0.97% إلى 72.5 مليون ريال، مقابل 71.8 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022، بسبب زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة الايرادات الاخري وايرادات التمويل وزيادة الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك ودخل عمولة من استثمار بالتكلفة المطفاة وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والزكاة بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والادارية والاعباء المالية ارتفاع اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الرابع من 2023 مقارنة مع الربع المماثل من 2022 نتيجة انخفاض خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

ونمت إيرادات الشركة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 18.59% إلى 3.95 مليار ريال مقابل 3.33 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022.

وأوصى مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) في اجتماعه المنعقد صباح يوم الخميس 25 يناير الجاري بتوزيع 10% أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2023م.

وقالت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية"اليوم الأحد، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 75 مليون ريال، ونصيب السهم من التوزيع 1 ريال.

وذكرت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً،كما سيتم تحديد تاريخ التوزيعات لاحقا.