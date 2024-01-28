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ميار القابضة
شعار شركة ميار القابضة
سوق السعودية

تابعة لـ"ميار القابضة" تبرم عقداً لشراء مشروع دواجن بـ 10.8 مليون ريال

يقع المشروع في محافظة شقراء بمنطقة الرياض

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة ميار القابضة عن إبرام شركة جدايا الزراعية التابعة لها، عقدا لشراء مشروع دواجن لإنتاج الدجاج اللاحم بقيمة 10.8 مليون ريال.

وقالت "ميار القابضة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الشركة التابعة تنوي الدخول في قطاع تربية الدواجن لإنتاج الدجاج اللاحم والتوسع فيه تدريجيا وذلك لغايات تنويع أنشطة الشركة والاستفادة التكاملية مع قطاعات الشركة الحالية.

يتكون المشروع من أرض مملوكة وحظائر تربية ومعدات تشغيل ومستلزمات تربية الدواجن، بالإضافة إلى ترخيص مشروع زراعي "تشغيلي" من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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يقع المشروع في محافظة شقراء بمنطقة الرياض على مساحة أرض تبلغ 93,100 متر مربع.

ينتج عن العقد تملك شركة جدايا الزراعية كامل المشروع وبنسبة 100% لجميع أصوله.

وأشارت إلى أنه سيتم دفع مبلغ 700 ألف ريال، عند توقيع العقد واستلام الموقع، وبقية المبلغ 10.1 مليون ريال عند انتهاء إجراءات نقل الملكية لأصول المشروع وتجديد وتعديل الترخيص الزراعي وكافة الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

وسيتم تمويل الصفقة داخليا من المصادر الذاتية للشركة دون اللجوء إلى تمويل من أي طرف خارجي.

ومن المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالي لهذه الصفقة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024م.

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