شركة تطوير منتجات الحلال توقع اتفاقيات شراكة مع "سناد القابضة" و"الغرفة الإسلامية"

اختتمت شركة تطوير منتجات الحلال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها في النسخة الأولى لمنتدى مكة للحلال 2024، الذي انعقد في الفترة من 23 إلى 25 يناير.

وشهد الحدث نجاح شركة تطوير منتجات الحلال بتوقيع اتفاقيات شراكة لدفع النمو والتوسع في صناعة الحلال على المستويين المحلي والعالمي.

وكان منتدى مكة للحلال قد أقيم لأول مرة في مكة المكرمة، ويعد بمثابة منصة شاملة لعرض الخدمات ومشاركة خبراء محليين وعالميين في سلسلة من ورش العمل وحلقات النقاش وجلسات التواصل. وباعتبارها راعياً رسمياً للمنتدى، فقد ساهمت شركة تطوير منتجات الحلال في تقديم تجربة مشتركة ترسخ أفضل الممارسات ونماذج العمل في مجال صناعة الحلال لتختتم بذلك مشاركتها في الحدث بإطلاق شراكات مع سناد القابضة والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تهدف من خلالها إلى الارتقاء بهذه الصناعة وإبراز أهميتها ودعم أسواق الحلال محلياً وعالمياً.

وقع فهد النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال على هامش الحفل الافتتاحي للمنتدى اتفاقية سناد القابضة مع عبدالله الهويش، العضو المنتدب للمجلس تنفيذي. ووقع اتفاقية الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مع الأستاذ يوسف خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.

وتتضمن اتفاقية الشركة مع سناد القابضة وشركاتها التابعة إلى تقديم الخدمات الاستشارية بهدف الوصول إلى أسواق الحلال، والمواءمة العالمية لأنظمة ولوائح الحلال. بالإضافة إلى تقديم موارد إضافية وخبرات هائلة في مختلف مجالات العمل ضمن صناعة الحلال محلياً وإقليمياً، مع بذل الجهود اللازمة لإغلاق الفجوات في سلاسل التوريد وسلاسل القيمة المضافة.

تهدف اتفاقية الشركة مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية إلى تعزيز منظومة صناعة الحلال عالمياً، وتسهيل صادرات منتجات الحلال للشركات السعودية على مستوى العالم، وتبادل المعرفة والمعلومات والترويج للابتكارات، مما يعزز النمو والوعي في صناعة الحلال.

وستساهم هذه الشراكات أيضاً في تقديم فرص هائلة لشركاء شركة تطوير منتجات الحلال لتحقيق المزيد من التوسع والنمو في عملياتها من خلال الاستثمار المتخصص.

وفي تعليق حول نجاح المنتدى، قال فهد النحيط: "تعكس مشاركتنا في منتدى مكة للحلال التزامنا بأن نكون في صدارة الفعاليات التي تساهم في تقديم فرص في الصناعة، بحيث تستفيد صناعة الحلال حول العالم من الأفكار والخبرات المشتركة في حدث بهذا المستوى. ولا شك في أن الاتفاقيات الموقعة تساهم في وضع أسس التعاون على المدى الطويل مع الشركاء والمتخصصين في هذه الصناعة".

وأضاف: "نحن نتطلع إلى البدء بتنفيذ هذه الاتفاقيات التي ستسمح لنا بمشاركة خبراتنا والمساهمة بشكل كبير في النجاح المستمر لهذه الصناعة، وزيادة الوعي حول جودة المنتجات الحلال وتنوعها، وإمكانية الوصول إليها في المملكة العربية السعودية وخارجها".

ومن خلال استثمار رأس المال والخدمات الاستشارية، تسعى شركة تطوير المنتجات الحلال إلى توطين صناعة إنتاج الحلال في المملكة العربية السعودية، وتعزيز إمكانات هذه الصناعة على مستوى العالم، وتعزيز الفوائد الشاملة لنمط الحياة القائم على الحلال. وتهدف شركة تطوير منتجات الحلال إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها مركزاً عالمياً للحلال وتحقيق التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030.