عمومية "المصافي العربية" تعزل مجلس الإدارة الحالي واللجان المنبثقة منه

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المصافي العربية السعودية"ساركو" على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي واللجان المنبثقة منه.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذه الموافقة جاءت بناءً على الطلب المقدم من كل من (شركة إثراء القابضة، وشركة منازل العالمية، والشركة الألمانية السعودية للصناعة، وفهد ثنيان فهد الثنيان، وراشد حمد المسلم، وإبراهيم رشيد الرشيد، وابتسام عبدالله عبدالعزيز المعيذر، وفهد سيف محمد القحطاني، وفواز محمد عبدالله القحطاني، وسعد علي عبدالله اللحيدان، و خالد عبدالله ابراهيم المعجل، ومتعب محمد العنزي، ومحمد عبدالله مرعي القحطاني، ومحمد راشد حمد المسلم، وعلي مسفر سعيد القحطاني، وسعد محمد بن سعد التميمي، وخالد فراج فرج العنزي) المالكون لحصة من الأسهم تتجاوز 10% من رأسمال الشركة.

وذكرت أن مبررات الأغلبية هي أن المجلس الحالي لم يقم بتطوير أعمال الشركة والاكتفاء بأرباح الشركات المساهم بها والتأخر المتكرر بإعلان القوائم المالية في وقتها حسب النظام.

ووافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 25 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 24 يناير 2027، ومدتها ثلاث سنوات، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم: خالد أحمد الحمدان، وعبد العزيز عبد المحسن البكر، وفهد محمد الحبردي، وعبد الرحمن أحمد المفرح، وعبيد سعد السبيعي، ومشعل عبد الرحمن العقلا، وخالد محمد الحناكي، ونائل سمير فايز.

ورفضت الجمعية صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستحقين بما نسبته 7.5% من الأرباح المتبقية عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2023 ومبلغ قدره 780.52 ألف ريال حسب نص المادة (51) من النظام الأساسي للشركة.