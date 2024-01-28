"أسمنت أم القرى": تعديل سعر الوقود يرفع تكلفة الإنتاج 11%

قالت شركة أسمنت أم القرى إن الأثر المالي المباشر لتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج يقدر بارتفاع 11% تقريباً في تكلفة الإنتاج.

وأكدت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.

وكانت "أسمنت أم القري" قد أعلنت على موقع "تداول" بتاريخ 3 يناير الجاري عن استلامها إشعاراً من أرامكو السعودية بتعديل سعر الوقود المستخدم في الإنتاج.