"البحر الأحمر الدولية" تستخدم الوقود المستدام لمركبات سلسلة التوريد التابعة لها

اتخذت شركة البحر الأحمر الدولية خطوة تجاه التزامها بالنقل المستدام من خلال الاقتصار على استخدام وقود حيوي منخفض الكربون في جميع شاحنات التسليم التابعة لها، حيث أصبح أسطول المركبات البرية لديها بالكامل الآن يعمل بالكهرباء أو بالوقود الحيوي، ما يجعلها أول شركة سعودية تعمل بسلسلة توريد صديقة للبيئة.

وتدير "البحر الأحمر الدولية" حاليًا أسطولًا مكونًا من 6 شاحنات تبريد بحمولة مقدارها 8 أطنان، و3 شاحنات تبريد بحمولة مقدارها 3.5 أطنان، جميعها تعمل بالوقود الحيوي، وتخدم المركبات مجموعة واسعة من المرافق، وتقوم بدور فعال في شبكة سلسلة توريد بعيدة المدى، مما يضمن النقل السلس للبضائع إلى جميع مشاريع ومرافق الشركة.

وتخدم المركبات مجموعة واسعة من المرافق وتقوم بدور فعال في شبكة سلسلة توريد بعيدة المدى، حيث يُستخدم الوقود الحيوي المستدام في تشغيل جميع شاحنات توصيل البضائع إلى فنادق وجهة "البحر الأحمر" الأربعة –فندق "تيرتل باي" ومنتجع "سيكس سنسز الكثبان الجنوبية"، ومنتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر" ومنتجع "نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف" -، وكذلك إلى "مطار البحر الأحمر الدولي"، فالانتقال من استخدام الوقود المعتاد إلى الوقود الحيوي، لا يخفّض من انبعاثات الكربون فحسب، بل يعمل أيضًا على زيادة عمر محركات هذه المركبات، مما يحقق فوائد بيئية وتشغيلية، وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".

ويتم إنتاج الوقود الحيوي من زيت الطهي الذي يتم الحصول عليه من مصادر محلية في المملكة العربية السعودية، ويُصدِر النوع الذي اعتمدته "البحر الأحمر الدولية" فقط 0.17 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل لتر، مقارنة بــ 2.7 كجم في حال استخدام وقود الديزل المعتاد.

و قال رئيس سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في الشركة مايكل ستوكديل: "من خلال استخدام الوقود الحيوي المستدام الذي تم إنتاجه من زيت الطهي المستخدم محليًا، فإننا لا نخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير فحسب، بل نسهم أيضًا في الاقتصاد الدائري، وتعد هذه خطوتنا الأولى في التحرك نحو شبكة لوجستية مستدامة بالكامل، ونحن نتطلع بالفعل إلى التكنولوجيا والابتكارات الجديدة التي يمكن أن تقلل بشكل أكبر من تأثير سلسلة التوريد لدينا".

ولمتابعة كفاءة هذا النهج الصديق للبيئة، أطلقت "البحر الأحمر الدولية" تقنيات متطورة، حيث تم تركيب شريحة لكل مركبة لقياس كمية الوقود الحيوي الذي يستخدم يوميًا، حيث تتيح هذه البيانات لمدراء الأسطول تحليل استهلاك الوقود وتحسينه، مما يعزز استدامة عمليات الشركة حفاظًا على البيئة. ولأن "البحر الأحمر الدولية" تستخدم بالفعل كهرباء مصدرها 100% من الطاقة الشمسية لتشغيل مركباتها الكهربائية، فإن أسطول النقل البري التابع للشركة لا ينبعث منه الآن سوى كمية قليلة جدًا من الكربون.

ويدعم هذه الخطوة أيضًا طموح "البحر الأحمر الدولية" للتحول إلى استخدام الهيدروجين الأخضر في جميع أنحاء قطاع التنقل لديها، وبحلول 2030، تستهدف الشركة أن يكون لديها ما بين 700 إلى 800 سيارة ضمن أسطول مركباتها المستدامة، مما يخلق نقلة نوعية في طريقة نقل البضائع في المملكة العربية السعودية وأيضًا سيضع معيارًا جديدًا لسلاسل التوريد المستدامة.