"المتقدمة" تعلن الإيقاف المجدول لمصنعيها لإجراء الصيانة

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن الإيقاف المجدول لمصنعيها لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بغرض إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنعي البروبيلين والبولي بروبيلين والتي تبدأ من تاريخ 4 فبراير 2024.

وقالت في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها ستعيد تشغيل مصنع البولي بروبيلين اعتباراً من يوم27 فبراير المقبل باستخدام مخزون البروبيلين المتوفر بالإضافة للبروبيلين المشترى، كما سيتم إعادة تشغيل مصنع البروبيلين اعتباراً من يوم 3 مارس 2024 بعد استبدال المحفز الكيميائي.

وأشارت إلى أن أن فترات التوقف للصيانة الدورية يخطط لها مسبقاً وفقاً للممارسات الصناعية المتعارف عليها لإجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة، وقد وضعت تأثيراتها في الحسبان عند إعداد موازنة عام 2024م، سواء من حيث كمية الإنتاج أو الإيرادات المتوقعة.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م اعتماداً على الأسعار المتوقعة للقيم والبولي بروبيلين.

وذكرت أنها ستعلن عن أية تطورات أو مستجدات في هذا الخصوص.