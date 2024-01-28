"إم إس سي": قناة السويس ستظل المجرى الملاحي الرئيسي لسفننا

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن مسؤول بشركة إم.إس.سي للملاحة أكد خلال اجتماع مشترك إن قناة السويس ستظل المجرى الملاحي الرئيسي للشركة.

وحسب بيان قناة السويس، فقد ذكر عز الدين لبيب، مدير العمليات بالشركة، إن الفترة القادمة ستشهد عودة السفن التابعة للمجموعة للعبور مرة أخرى في القناة.

وكانت الشركة التي مقرها سويسرا أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن سفنها ستتجنب العبور في البحر الأحمر بسبب التوترات الجارية بالمنطقة.

من جانبه، قال أسامة ربيع، رئيس الهيئة خلال الاجتماع الذي ضم أيضا عددا من ممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية إن القناة تعمل على تقليل تأثير الأوضاع الراهنة على حركة التجارة العالمية العابرة للقناة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الملاحية والبحرية التي تلائم احتياجات السفن في الظروف الاعتيادية والطارئة.



وأشار البيان إلى أن هاني النادي، ممثل مجموعة ميرسك في مصر، قال إن المجموعة حريصة على عودة سفنها للعبور مرة أخرى عبر قناة السويس فور استقرار الأوضاع، وذلك بعد تأثرها بتداعيات الأزمة الراهنة حيث تعرض بعض سفنها لاعتداءات مباشرة خلال عبورها من البحر الأحمر.