"إم إس سي": قناة السويس ستظل المجرى الملاحي الرئيسي لسفننا
"ميرسك": حريصون على عودة سفننا للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن مسؤول بشركة إم.إس.سي للملاحة أكد خلال اجتماع مشترك إن قناة السويس ستظل المجرى الملاحي الرئيسي للشركة.
وحسب بيان قناة السويس، فقد ذكر عز الدين لبيب، مدير العمليات بالشركة، إن الفترة القادمة ستشهد عودة السفن التابعة للمجموعة للعبور مرة أخرى في القناة.
وكانت الشركة التي مقرها سويسرا أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن سفنها ستتجنب العبور في البحر الأحمر بسبب التوترات الجارية بالمنطقة.
من جانبه، قال أسامة ربيع، رئيس الهيئة خلال الاجتماع الذي ضم أيضا عددا من ممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية إن القناة تعمل على تقليل تأثير الأوضاع الراهنة على حركة التجارة العالمية العابرة للقناة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الملاحية والبحرية التي تلائم احتياجات السفن في الظروف الاعتيادية والطارئة.
وأشار البيان إلى أن هاني النادي، ممثل مجموعة ميرسك في مصر، قال إن المجموعة حريصة على عودة سفنها للعبور مرة أخرى عبر قناة السويس فور استقرار الأوضاع، وذلك بعد تأثرها بتداعيات الأزمة الراهنة حيث تعرض بعض سفنها لاعتداءات مباشرة خلال عبورها من البحر الأحمر.
-
أميركا: تأثير تجنب الملاحة في البحر الأحمر على التضخم محدودالولايات المتحدة تواصل العمل على تخفيف أثر مخاطر جماعة الحوثي اقتصاد
-
سيناريوهات متضاربة حول نتائج اجتماع "أوبك+" القادم.. ماذا تنتظر الأسواق؟قال الخبير النفطي، محمد الشطي، إن هناك مخاوف من انقطاع إمدادات النفط بسبب مخاطر ... جرس الإغلاق
-
ما أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في السعودية؟قال الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية، عمر باحليوه، إن ... جرس الإغلاق