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شركة تام التنموية
شركة تام التنموية
سوق السعودية

"تام التنموية" توقع عقدا بـ 35 مليون ريال مع جهة حكومية

مدته 12 شهرا ويشمل تقديم خدمات استشارية وحلول رقمية

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة تام التنموية عقد مشروع لصالح جهة حكومية بقيمة إجمالية 34.99 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقد يشمل تقديم الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية اللازمة لتصميم وتنفيذ مشروع لصالح جهة حكومية، ومدته 12شهرا.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الأول من العام المالي 2024، موضحة أن خطاب التعميد صدر بتاريخ 1أكتوبر 2023،,تمّ تحديد توقيع العقد بالتاريخ ذاته ، واستلام النسخة الموقعة من الطرفين بتاريخ25 يناير الجاري.

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