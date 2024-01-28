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رتال للتطوير العقاري
رتال للتطوير العقاري
سوق السعودية

"رتال للتطوير" توقع عقدا بـ48 مليون ريال مع"التعمير والإنشاء المحدودة"

لتنفيذ 4 مبانٍ سكنية بمدينة الخبر

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة رتال للتطوير العمراني عقدا مع إحدى شركاتها التابعة – شركة التعمير والإنشاء المحدودة لتنفيذ 4 مبانٍ سكنية بمدينة الخبر من دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن العقد تم توقيعه اليوم الأحد 28 يناير الجاري لتنفيذ 4 مبانٍ سكنية بمدينة الخبر حي الصدفة، من دون أي شروط أو مزايا تفضيلية، وتبلغ قيمة العقد48 مليون ريال غير شاملة الضرائب والرسوم إن وجدت.

وذكرت أن مدة العقد 20 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية، وتوقعت أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء في تنفيذه لعام 2024م و2025م.

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وأشارت إلى أطراف ذات علاقة هم عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن إبراهيم الجلال، وعضو مجلس الإدارة عبدالله فيصل البريكان، والمدير المالي لشركة رتال للتطوير العمراني عمار محمد الغول، والرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإنشاء المحدودة، عمر إبراهيم الجلال.

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