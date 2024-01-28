اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شور العالمية للتقنية
شور العالمية للتقنية
سوق السعودية

"شور العالمية": تعيين "الراجحي المالية" كصانع سوق للسهم

لمدة 12 شهراً من توقيع العقد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية عن قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ الخميس الموافق 25 يناير 2024م بتعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم شركة شور العالمية للتقنية لمدة 12 شهرا من توقيع العقد.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تستهدف دعم السيولة في تداولات السهم، وأن القرار يخضع إلى موافقة الجهات المختصة.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات أخرى في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد مرور قرابة 4 أشهر من الحرب.. إسرائيل تدمر 20% فقط من أنفاق غزة بعد مرور قرابة 4 أشهر من الحرب.. إسرائيل تدمر 20% فقط من أنفاق غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط