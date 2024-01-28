"شور العالمية": تعيين "الراجحي المالية" كصانع سوق للسهم

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية عن قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ الخميس الموافق 25 يناير 2024م بتعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم شركة شور العالمية للتقنية لمدة 12 شهرا من توقيع العقد.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تستهدف دعم السيولة في تداولات السهم، وأن القرار يخضع إلى موافقة الجهات المختصة.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات أخرى في حينه.