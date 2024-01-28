"الكابلات العمانية" تبحث توزيع أرباح بواقع 85 بيسة للسهم
في جمعية عمومية 21 مارس المقبل
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قالت شركة صناعة الكابلات العمانية، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 85 بيسة للسهم من رأس المال المدفوع.
وأضافت الشركة في إفصاح لبورصة مسقط أن الجمعية العامة العادية السنوية التي ستعقد في 21 مارس/ آذار القادم ستبحث اقتراح المجلس وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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