"لانا الطبية" تستحوذ على "صهم للخدمات البيئية" بـ5 ملايين ريال

استحوذت شركة لانا الطبية المتخصصة في مجال الخدمات الطبية والبيئية في المملكة العربية السعودية على 100% من شركة "صهم للخدمات البيئية" بقيمة 5 ملايين ريال.

وقالت "لانا" في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع والبحث عن الفرص الاستثمارية في القطاع البيئي والتي تعود بالنفع على الشركة ومساهميها .

وأوضحت أنها تهدف من عملية الاستحواذ إلى توفير خدمة التخلص من النفايات التجارية ونفايات الهدم والبناء، لما تتمتع به شركة صهم للخدمات البيئية من خبرات تتجاوز 18 عاما، وتمتلك قاعدة عملاء واسعة وإمكانيات كبيرة لتقديم خدماتها للقطاع التجاري وقطاع المقاولات.

وذكرت أن هذا الاستحواذ لشركة لانا سيعزز قدرتها على خدمة عملائها بمجموعة واسعة من الخدمات البيئية، وسيدعم تسريع تطوير عملياتها في الخدمات البيئة من خلال مجموعة أكبر من الخدمات، ودفع النمو في قطاع البيئي بالشركة، والتوسع في فئات أخرى مستقبلاً.

وتمتلك شركة لانا مجموعة من الخدمات البيئية منها نقل ومعالجة النفايات الطبية عالية الخطورة ولديها عدد من المحطات على مستوى المملكة.

وسيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال التدفقات النقدية الداخلية وسيظهر الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2024م.