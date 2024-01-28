"لوبريف" توقع اتفاقية مع "سامرف" لتوريد زيت غاز التفريغ الثقيل

وقعت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - "لوبريف" اتفاقية لتوريد زيت غاز التفريغ الثقيل مع شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) بكمية لا تقل عن 3000 برميل يومياً، حسب توافر المنتج.

وذكرت في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن هذه الاتفاقية جزء من مبادرة تحول الأعمال، والتي تتماشى مع برنامج التحول الذي أطلقته أرامكو السعودية لمشاريعها المشتركة.

وأوضحت أن الترسية وتوقيع العقد تما بتاريخ الخميس 25 يناير 2024، وأن زيت غاز التفريغ الثقيل الذي سيتم توريده بكمية لا تقل عن 3000 برميل يومياً، حسب توافر المنتج سيستخدم كلقيم لإنتاج زيوت الأساس والمنتجات الثانوية في مرفق ينبع.

ذكرت أن تكلفة توريد اللقيم ستكون حسب المعادلة المتفق عليها والمرتبطة بأسعار السوق، ويبدأ سريان العقد من تاريخ 13 - 07 - 1445هــ ولمدة خمس سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يتم إنهائه طبقاً لأحكام العقد.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي للعقد ابتداءً من الربع الثاني لعام 2024، و أنه لا يمكن تحديد الأثر بدقة لإعتماده على أسعار بيع زيوت الأساس.

وتوقعت "لوبريف"أن ينتج عن كميات زيت غاز التفريغ الثقيل زيادة محتملة في أحجام زيوت الأساس بما يقارب 96 ألف طن متري سنوياً من الفئة الثانية خصوصاً من الفئات الثقيلة وذات القيمة الأعلى.