"معرفي" تقدم أقل عرض لتنفيذ مشروع سكني كويتي بـ774 مليون دولار

كشفت وثيقة رسمية أن وحدة تابعة لمجموعة "معرفي" الكويتية تقدمت بأقل العروض في مناقصتين لإنشاء 3345 وحدة سكنية ومبان عامة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بقيمة إجمالية 774 مليون دولار.

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وأظهرت الوثيقة أن شركة وارة للإنشاءات، التابعة لمجموعة معرفي، تقدمت بعرض بقيمة 116.77 مليون دينار (376.7 مليون دولار) لإنشاء 1568 وحدة سكنية بالقطاع (بي بي-1) بمشروع المساكن الميسرة التابع للمؤسسة، نقلا عن "وكالة أنباء العالم العربي".

ويشمل المشروع إلى جانب أعمال بناء الوحدات السكنية وصيانتها وكذلك المباني العامة تهيئة للشوارع وأعمال توريد وتركيب كابلات ضغط منخفض ومتوسط فضلاً عن أعمال إنارة الطرق.

كما كشفت الوثيقة أن وارة تقدمت أيضا بأقل العروض في مناقصة ثانية بواقع 123.25 مليون دينار (397.58 مليون دولار) لتنفيذ 1777 وحدة سكنية ومبان عامة وأعمال مماثلة للمناقصة الأولى وذلك في القطاع (بي بي 3) بذات المشروع.

ومن بين الشركات المتقدمة للمناقصتين المقاولون العرب وخالد علي الخرافي وإخوانه وشركة المباني المتحدة وشركات صينية.