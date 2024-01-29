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بنك المشرق
بنك المشرق
سوق دبي

ارتفاع أرباح بنك المشرق الإماراتي 130% إلى 8.6 مليار درهم في 2023

الأرباح الفصلية للبنك زادت 149.4% إلى 2.82 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك المشرق في دبي، اليوم الاثنين، نمو أرباحه الصافية 130% على أساس سنوي إلى 8.6 مليار درهم في 2023 وعزا ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في صافي الدخل من الفوائد.

وقال البنك في بيان إلى سوق دبي للأوراق المالية، إن أرباحه الصافية زادت 149.4% إلى 2.82 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2023، بالمقارنة مع 1.13 مليار درهم في الربع المماثل من 2022.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد والتمويلات الإسلامية نحو 69% إلى 7.71 مليار درهم في عام 2023 بأكمله مدفوعا بنمو "استثنائي" في الميزانية العمومية وهوامش الربح القوية من العملاء.

الأرباح الفصلية لـ"بنك المشرق" تقفز 89.3% إلى 2.25 مليار درهم شركات بنوك الإمارات الأرباح الفصلية لـ"بنك المشرق" تقفز 89.3% إلى 2.25 مليار درهم

ونقل البيان عن أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق قوله: "يواصل المشرق توسعه في الأسواق العالمية، حيث تشهد عملياتنا نموا مطردا ودخولنا أسواقا جديدة مثل باكستان و(سلطنة) عُمان".

وأضاف عبد العال: "أن عمليات البنك في الأسواق الراسخة مثل المملكة المتحدة وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأميركية مهيأة بشكل كامل لدفع عجلة النمو المستقبلي، وتركيزنا المتزايد على أسواقنا الرئيسية فــي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر يفتح الباب أمام آفاق واعدة من النمو المتواصل".

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