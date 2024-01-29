استقالة الرئيس التنفيذي لـ"المركز الكندي الطبي" وتعيين محمد يانوري خلفاً له

أعلنت شركة المركز الكندي الطبي عن قرار مجلس إدارتها الصادر بالتمرير بتاريخ 28 يناير الجاري بقبول استقالة الرئيس التنفيذي حسن جودة من منصبه، وذلك لظروفه الخاصة، مع استمراره عضواً في مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن مجلس الإدارة قرر تعيين محمد يانوري، رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ القرار، موضحة أن يانوري حاصل على درجة الماجستير في إدارة الرعاية الصحية من المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة ستساهم في توجيه شركة المركز الكندي الطبي نحو حقبة جديدة من النجاح والتطور.

ذكرت أن الرئيس التنفيذي الجديد محمد يانوري بريطاني الجنسيةو يمتلك خبرة تزيد على 25 عامًا في مجال الأعمال والمشاريع الطبية على الصعيدين المحلي والدولي، و شغل مواقع رئيسية كمدير التخطيط في مستشفى سعد التخصصي، والرئيس التنفيذي للإنقاذ الطبي، و المدير العام للرعاية الصحية في مجموعة الرشيد/النجدة الدولي الطبي، بالإضافة إلى ذلك شغله مناصب إدارية رئيسية مع الخدمة الوطنية الصحية البريطانية (NHS) ومع أمريكان إكسبريس أوروبا (Amex).