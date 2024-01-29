رئيس تويوتا يعتذر عن الغش في اختبارات سلامة السيارات

اعتذر رئيس شركة تويوتا، كوجي ساتو، يوم الاثنين للعملاء والموردين والتجار عن اختبارات السلامة المعيبة في إحدى شركات المجموعة، في أعقاب سلسلة من المشاكل المماثلة في السنوات الأخيرة.

جاء الاعتذار قبل يوم واحد من إعلان رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا عن "رؤية عالمية" لمجموعة تويوتا موتور كورب.

تتضمن أحدث المشاكل التي تعاني منها أضخم شركة لصناعة السيارات في اليابان الاختبارات المطلوبة للحصول على موافقة الحكومة اليابانية في شركة تويوتا للصناعات، التي تصنع محركات الديزل.

كشفت التحقيقات عن قيام الشركة بالغش في نتائج اختبارات الشهادات وعمليات فحص العينات الأخرى للمحركات التي زعمت أن المنتجات تفي بالمعايير، في وقت كان العكس فيه هو الصحيح، وفقا لتويوتا.

قال ساتو في مؤتمر صحافي عُقد على عجل في وقت متأخر من يوم الاثنين في مكتب تويوتا بطوكيو: "سنبذل قصارى جهدنا لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن "الإدارة لم تكن قادرة على الفهم الكامل ومتابعة تفاصيل ما يحدث على الأرض".

ظهر الغش في الاختبارات العام الماضي في شركة دايهاتسو موتور، التي تصنع السيارات الصغيرة والتي تملك تويوتا أسهمها بالكامل.

وذكر أحد المبلغين أن هذه النتائج الزائفة امتدت لعقود من الزمن.

كانت شركة هينو موتورز، وهي شركة تصنيع الشاحنات وتشكل أيضا جزءا من مجموعة تويوتا، قد أعلنت في عام 2022، أنها تقوم بعملية تزوير منهجي لبيانات الانبعاثات منذ عام 2003.

لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث كبيرة تتعلق بأي من حالات الغش، لكن الأخبار أثارت تساؤلات جدية حول الرقابة في الشركات، وكذلك في تويوتا.