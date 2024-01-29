مدينة مصر للتطوير العقاري تبرم مبيعات تعاقدية بقيمة 34.95 مليار في 2023

أعلنت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري تحقيق إجمالي مبيعات تعاقدية قياسية بقيمة 34.95 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة مع 11.2 مليار جنيه في 2022.

وعزت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، الأداء القياسي في المبيعات التعاقدية إلى اتباعها استراتيجية جديدة تهدف إلى تنمية محفظة أراضيها المتنوعة، وتلبية احتياجات وتطلعات عملائها، والاستثمار في الموارد البشرية وطرح منتجات عقارية مبتكرة.

وأضافت أن هذا الأداء يرجع أيضا إلى إطلاق عدد من الشراكات لتنفيذ مشروعات جديدة ضمن مشروعي تاج سيتي الممتد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، ومشروع سراي على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ويقع بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وبحسب الإفصاح، تسعى شركة مدينة مصر إلى تنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها وتبلغ أكثر من 9 ملايين متر مربع عبر إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات وفقا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.