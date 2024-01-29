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منشأة نفط في ليبيا (رويترز)
منشأة نفط في ليبيا (رويترز)
البورصة المصرية

وحدة تابعة لـ"ماريدايف" المصرية تفوز بعقد بقيمة 29.72 مليون يورو في ليبيا

لمدة 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف المصرية، اليوم الاثنين، عن إسناد عقد لمدة 3 سنوات لشركتها التابعة الميز لخدمات النفط والغاز المشتركة بليبيا بقيمة 29.72 مليون يورو لصالح شركة مليته للنفط والغاز الليبية.

وقالت ماريدايف في بيان لبورصة مصر، إن الميز مملوكة لها بنسبة 49%، وإن العقد يتضمن أعمال دعم الاستكشاف والإنتاج البترولي بحقل بوري وبحر السلام في ليبيا.

وأضافت أنه من المقرر بدء تنفيذ العقد خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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