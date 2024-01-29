"أجا فارما" التابعة لـ"الكيمياوية" توقع اتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما" عن توقيع عقد مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن توطين ونقل معرفة لمستحضر صيدلاني (Ticagrelor)، وذلك مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية، وهي قائمة بالمنتجات الوطنية التي تصدرها الهيئة وفق أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/3/1441.

وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات من تاريخ سريان العقد.

وأوضحت أنه من المتوقع تحقيق زيادة في إجمالي الإيرادات تقدر بأكثر من 35 مليون ريال لفترة الخمس سنوات بعد التسويق.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب المهندس ثامر المهيد، إن الشركة تواصل دعم تطوير قطاع الدواء في المملكة العربية السعودية.

وتابع: "إننا سعيدون بهذا الإنجاز الهام والنوعي للشركة، حيث يعد المستحضر الصيدلاني (Ticagrelor) أول دواء سيتم توطين صناعته بشكل كامل محليّا، والذي يستخدم للوقاية من السكتة الدماغية والنوبات القلبية. ومن خلال إنتاجه في المملكة العربية السعودية، سنتمكن من المساهمة في تعزيز توطين صناعة الأدوية الحيوية وضمان إمدادات مستدامة للأدوية الأساسية وذلك تحقيقا للأمن الدوائي، بالإضافة إلى دعم توظيف الكوادر الوطنية وتطوير رأس المال البشري الوطني، وهو ما يعكس التزامنا المستمر بأهداف رؤية 2030 لتوفير المستحضرات الدوائية عالية الجودة، ودفع النمو الاقتصادي، وتعزيز قطاع الرعاية الصحية في بلادنا".