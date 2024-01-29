"أمازون" تتراجع عن صفقة شراء "أي روبوت" للمكانس الكهربائية

قررت شركة أمازون التراجع عن صفقة استحواذها المقترحة على شركة "أي روبوت" لتصنيع المكانس الكهربائية الآلية، حيث واجهت الصفقة تدقيقًا لمكافحة الاحتكار على جانبي المحيط الأطلسي، مع إلقاء عملاق التجارة الإلكترونية اللوم على "عقبات تنظيمية غير مبررة وغير متناسبة".

قالت الشركتان في بيان مشترك إنهما "دخلتا في اتفاق متبادل لإنهاء اتفاقية الاستحواذ المعلنة" وأعربتا عن خيبة أملهما.

أعلنت شركة أمازون في عام 2022 أنها ستشتري شركة أي روبوت، صانعة مكنسة رومبا الدائرية الشكل، مقابل 1.7 مليار دولار نقدًا، لكن قيمة الصفقة انخفضت بنسبة 15% بعد أن تكبدت شركة "أي روبوت" ديونًا جديدة.

ستدفع أمازون للشركة التي يقع مقرها في بيدفورد بولاية ماساتشوستس رسوم إنهاء الخدمة المتفق عليها مسبقًا، والتي لم يتم الكشف عنها في بيان يوم الاثنين، وفي اليوم نفسه، أعلنت "أي روبوت" أنها ستسرح الآن حوالي 31% من موظفيها وسيغادر مديرها التنفيذي.

كانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي وأعلى جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار، قد أبلغت أمازون العام الماضي بـ "وجهة نظرها الأولية" بأن الاستحواذ على صانعة لمكانس الآلية ستكون مخالفة للمنافسة.

في حين أجازت هيئات مكافحة الاحتكار البريطانية عملية الشراء في يونيو / حزيران، إلا أنها لا تزال تواجه التدقيق في الولايات المتحدة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية.

لم تستجب المفوضية الأوروبية على الفور لطلب التعليق. وكانت تشعر بالقلق من أن أمازون قد تقلل من ظهور منتج منافس أو تحد من الوصول إلى علامات معينة، مثل "اختيار أمازون"، والتي قد تجتذب المزيد من المتسوقين.

قالت اللجنة العام الماضي إن أمازون ربما وجدت أيضًا طرقًا لرفع تكاليف منافسي أي روبوت للإعلان عن منتجاتهم وبيعها على منصتها.

انتقد ديفيد زابولسكي، المستشار العام لشركة أمازون، الجهات التنظيمية وقال إن المستهلكين سيخسرون "الابتكار الأسرع والأسعار الأكثر تنافسية".

وقال: "إن عمليات الاندماج والاستحواذ مثل هذه تساعد شركات مثل "أي روبوت" على التنافس بشكل أفضل في السوق العالمية، وخاصة ضد الشركات، ومن البلدان، التي لا تخضع لنفس المتطلبات التنظيمية في قطاعات التكنولوجيا سريعة الحركة مثل الروبوتات".

وأضاف أن "العقبات التنظيمية غير الملائمة وغير المتناسبة تثبط عزيمة رواد الأعمال، الذين يجب أن يكونوا قادرين على رؤية الاستحواذ باعتباره طريقًا إلى النجاح، وهذا يضر بالمستهلكين والمنافسة على حد سواء - وهي الأشياء نفسها التي يقول المنظمون إنهم يحاولون حمايتها".