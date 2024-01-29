"الاتحاد" توقع اتفاقية مع "الأهلي السعودي" لتأمين المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

تعلن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني"الاتحاد" عن توقيع اتفاقية تأمين مركبات البنك الأهلي السعودي والتي توفر الغطاءالتأميني الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن العقد تم توقيعه بتاريخ اليوم الاثنين 29 يناير 2023، لتأمين منتج المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، ومدته سنة واحدة.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد قيمة الاتفاقية والأثر المالي بدقة، نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المستلمة، لكن تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقد الإجمالية عن 5% من أقساط الشركة التأمينية لآخر قوائم مالية سنوية منشورة 2022.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقية على الأداء المالي للشركة اعتباراً من الربع الأول من العام 2024م، ولا توجد أطراف ذات علاقة تتخلل الاتفاقية الموقعة.