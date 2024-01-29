"الخزف السعودي" تتوقع بدء الإنتاج بمصنع "بلاط البورسلان" بنهاية الربع الثاني
نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 85%
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توقعت شركة الخزف السعودي بدء الإنتاج التجريبي والتجاري بمصنعها الجديد لإنتاج بلاط البورسلان مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إنها مازالت تعمل على إنجاز وإكمال المشروع في أسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أن أسباب تأخر اكتمال المشروع تعود إلى استمرار بعض الظروف التي أثرت سابقاً على سير العمل، ومنها تأخر وصول بعض الآلات والمعدات التي تم التعاقد على تصنيعها خلال الفترة الماضية،و عدم اكتمال بعض الأعمال الإنشائية المدنية نتيجة تأخر بعض المقاولين،و التأخر في الإجراءات النظامية من قبل بعض الجهات ذات الاختصاص.
وقالت إنه لا يوجد تغيير في نطاق عمل المشروع وتعمل الشركة على الحد من أي أثر جوهري ناتج عن التأخير والذي قد يؤثر على زيادة التكاليف المعتمدة للمشروع،وأنه لن يكون هناك أثر على نتائج الشركة المالية.
وأشارت إلى اكتمال بعض الإجراءات النظامية ومنها موافقة وزارة الطاقة على تخصيص الغاز الطبيعي بموجب خطابها المؤرخ في 15 يناير 2024.
وتنتظر الشركة حاليا اكتمال الإجراءات النظامية الأخرى المرتبطة بشركة توزيع الغاز الطبيعي وحصولها على الموافقات اللازمة لتمديد الغاز الى المنطقة المخصصة في المدينة الصناعية لتتمكن الشركة (الخزف السعودي) بعدها من توقيع عقد إمداد الغاز مع شركة توزيع الغاز الطبيعي.
كما يجري العمل على متابعة اكتمال وصول المتبقي من الآلات والمعدات والقطع المرتبطة بها. وأكدت الشركة أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت تقريباً 85%.
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