"دبي للاستثمار" تستحوذ على 34.3% من شركة "غلوبال فيرتيلتي بارتنرز"

أعلنت شركة دبي للاستثمار، اليوم الاثنين، عن تنفيذ استثمار في 34.3% من شركة غلوبال فيرتيلتي بارتنرز العاملة في خدمات مراكز الخصوبة وعلم الوراثة الإنجابية في الشرق الأوسط.

وقالت دبي للاستثمار في بيان لبورصة دبي، إن غلوبال فيرتيلتي بارتنرز كانت قد نجحت في تدبير نحو 60 مليون دولار من تمويل أسهم رأس المال، ما يمنحها الدعم المالي اللازم لتوسيع شبكتها من مراكز الخصوبة وصحة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال البيان إن غلوبال فيرتيلتي بارتنرز ستبدأ في المرحلة الأولى من أعمالها التشغيلية في السعودية لتقديم خدمات مختلفة للمرضى، ويجري العمل حاليا على إنشاء أول مركز طبي لها في الرياض والذي سيتم افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

كما أنها ستقوم ببناء عدد من مراكز الخصوبة وصحة المرأة وشبكة من العيادات الفرعية في جميع أنحاء المملكة والإمارات، على أن تنطلق الأعمال الإنشائية في هذه المراكز خلال الأشهر المقبلة. كما حددت الشركة سلسلة من عمليات محتملة للاستحواذ على مراكز إخصاب رائدة في المنطقة، والتي ستتيح الفرصة لتسريع مسيرة النمو نحو إطلاق منصة إقليمية قوية.

وإلى جانب دبي للاستثمار، تشارك مؤسسات في السعودية والإمارات وعدد من المستثمرين الرائدين في تمويل رأس مال المجموعة وقد تولت شركة سي.إتش ستيرلينج عملية تأمين تمويل أسهم رأس المال، بصفتها وكيل شركة غلوبال، بالإضافة إلى شركة كينج سبالدينج التي تتولى المهمات الاستشارية.

وذكر البيان أن غلوبال فيرتيلتي بارتنرز تتطلع إلى إنشاء شبكة رائدة لخدمات الخصوبة في المنطقة، وأن تحقق مكانة مميزة كواحدة من أفضل 10 شبكات على مستوى العالم. كما تمتد أهدافها وتطلعاتها إلى الإسهام في تعزيز أفضل الممارسات الطبية العالمية وتحقيق سمعة ومكانة عالمية في مجال علاجات الإخصاب وأطفال الأنابيب وتأخر الحمل ورعاية صحة المرأة.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "تشكل عملية الاستثمار في شركة غلوبال فيرتيلتي بارتنرز، الاستثمار الاستراتيجي الرابع لشركة دبي للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وتمثل خطوة جوهرية في إطار استراتيجية التنويع المتواصلة التي تعتمدها المجموعة في محفظتها.