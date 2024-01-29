اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سمو العقارية
شركة سمو العقارية
سوق السعودية

"سمو": مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "فنادق ميليا" لإدارة فندق بمشروع أجوان

قالت إن الأثر المالي للمذكرة يتحقق عندما تكون ملزمة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الأولى الخليجية للعقار "مالك مشروع أجوان" في مدينة الخبر وشركة فنادق ميليا العالمية لإدارة تشغيل الفندق المزمع إقامته في المشروع الذي تطوّره شركة سمو العقارية.

وأوضحت سمو العقارية في بيان لـ"تداول" السعودية أن الأثر المالي للمذكرة يتحقق في حال تم توقيع اتفاقية ملزمة.

وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 8 ديسمبر 2021م عن توقيع اتفاقية تطوير مشروع أجوان وإعلان الشركة بتاريخ 19نوفمبر 2023م، بخصوص صدور رخصة البيع على الخارطة للمشروع ، وضمن مشاركة الشركة في منتدى مستقبل العقار المنعقد خلال الفترة بين 22 و24 يناير الجاري تم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة فنادق "ميليا العالمية" لإدارة تشغيل الفندق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دعوات فلسطينية للمجتمع الدولي للنظر في قرار تعليق تمويل الأونروا دعوات فلسطينية للمجتمع الدولي للنظر في قرار تعليق تمويل الأونروا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط