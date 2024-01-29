"سمو": مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "فنادق ميليا" لإدارة فندق بمشروع أجوان

أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الأولى الخليجية للعقار "مالك مشروع أجوان" في مدينة الخبر وشركة فنادق ميليا العالمية لإدارة تشغيل الفندق المزمع إقامته في المشروع الذي تطوّره شركة سمو العقارية.

وأوضحت سمو العقارية في بيان لـ"تداول" السعودية أن الأثر المالي للمذكرة يتحقق في حال تم توقيع اتفاقية ملزمة.

وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 8 ديسمبر 2021م عن توقيع اتفاقية تطوير مشروع أجوان وإعلان الشركة بتاريخ 19نوفمبر 2023م، بخصوص صدور رخصة البيع على الخارطة للمشروع ، وضمن مشاركة الشركة في منتدى مستقبل العقار المنعقد خلال الفترة بين 22 و24 يناير الجاري تم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة فنادق "ميليا العالمية" لإدارة تشغيل الفندق.