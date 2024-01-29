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موانئ أبوظبي

"موانئ أبوظبي" تطلق شركة لوجيستية جديدة بالشرق الأوسط

من خلال اندماج "ميكو" مع "نواتوم" للخدمات

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الاثنين، عن قيام شركة "نواتوم"، التي تقود القطاع اللوجيستي في المجموعة بإطلاق شركة "نواتوم للخدمات اللوجستية بالشرق الأوسط" لتكون العلامة التجارية الإقليمية الجديدة لها، ما يعزز التزامها بتقديم خدمات لوجستية رائدة في سوق الشرق الأوسط.

وقالت مجموعة موانئ أبوظبي في بيان إن العلامة التجارية الجديدة ستتولى مهام شركة "ميكو" للخدمات اللوجستية، التي استحوذت عليها المجموعة عام 2020 وكانت ذراع شحن البضائع للقطاع اللوجيستي للمجموعة.

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وأوضح البيان أنه باندماج "ميكو" مع نواتوم للخدمات اللوجستية – الشرق الأوسط، سيستمر المتعاملون وأصحاب العلاقة الإقليميون في الاستفادة من نفس المستوى الفائق من الخدمات اللوجستية.

وأضاف البيان أن المتعاملين سيستفيدون من شبكة "نواتوم" العالمية والتي تضم 16 محطة و143 مكتبا دوليا، ولها وجود في 67 ميناء، وفريق يضم أكثر من 4200 خبير ومتخصص يعملون في 27 دولة وعبر جميع الأسواق العالمية والممرات التجارية الرئيسية، بما في ذلك أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

ومن المقرر، وفقا للبيان، أن تقوم "نواتوم" خلال الأسابيع القليلة القادمة بإطلاق حملة ترويج للهوية المؤسسية الجديدة، والتي ستشمل جميع الأصول والمواقع الرئيسية في المنطقة.

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