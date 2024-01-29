19 فبراير.. عمومية "أسمنت الجوف" تناقش إقامة دعوى مسؤولية ضد 3 أعضاء سابقين

أعلن مجلس إدارة شركة "أسمنت الجوف" عن دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الاثنين 19 فبراير 2024 الساعة 6:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العمومية ستناقش الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على رئيس مجلس الإدارة السابق، وذلك فيما يخص الغرامة الصادرة من هيئة المنافسة عام 2018 م والبالغة 10 ملايين ريال.

وأضافت أن الجمعية العامة العادية ستنظر في الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة من خلال شركات تابعة فيما يخص خسارة كامل الاستثمار بشركة الشرقية الصناعية والبالغ 136 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الخسارة تعود للأسباب التالية:

أ - خسارة كامل الاستثمار والبالغ 136 مليون ريال.

ب - وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها.

ج - شبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع.

د - استثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الأساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة.

ه - تقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع.

و - قيام الأعضاء المسؤولين بمخالفة الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة.

ز - لم يقم الأعضاء المسئولون برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة ستة ملايين ريال (6,000,000 ريال).

ح - تضليل المساهمين بعدم الإعلان عن الخسائر بالقوائم المالية في حينها.

وستنظر العمومية في تفويض مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات النظامية لرفع دعاوي المسؤولية وتوكيل من يراه لتمثيل الشركة أمام المحاكم المختصة في حال الموافقة على بند الأول والثاني.