ارتفاع أرباح "جرير للتسويق" 0.33% إلى 973 مليون ريال العام الماضي

حققت شركة جرير للتسويق صافي ربح بلغ 973 مليون ريال خلال عام 2023، بنمو نسبته 0.33%، مقابل 969.8 مليون ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها عن العام الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 12.8% إلى 10.59 مليار ريال مقابل 9.39 مليار ريال في عام 2022.

وأوضحت أن سبب نمو الإيرادات يعود إلى ارتفاع مبيعات العديد من الأقسام يأتي في مقدمتها أقسام الهواتف الذكية و ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر.

وأشارت إلى أن إجمالي الربح شهد انخفاضاً طفيفاً بأقل من 1% بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية للعديد من الأقسام وخاصة الهواتف الذكية وبسبب التغير في المزيج البيعي الذي تضمن وزناً أكبر للأقسام الأقل ربحية نسبياً.

وبرغم هذا الانخفاض الطفيف في إجمالي الربح فقد ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 2.6% نتيجة انخفاض مصروفات البيع والتسويق وارتفاع الإيرادات الأخرى، ورغم هذه الزيادة إلا أن صافي الربح قد ارتفع بنسبة 0.3%فقط بسبب زيادة تكلفة التمويل وبسبب ارتفاع مصروف الزكاة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد رداً لمخصص للزكاة بمبلغ 17 مليون ريال بعد صدور القرار الاستئنافي لصالح الشركة عن السنوات 2011م إلى 2015م.

أشارت إلي أن الفرق بين الدخل الشامل وصافي الربح للعام الحالي يتضمن خسائر فروق عملة بمبلغ 12 مليون ريال (مبلغ 29 مليون للعام السابق) والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي والذي بدأ في شهر مارس 2022م.

وقالت إنه تم إفتتاح ثلاث معارض جديدة خلال هذه الفترة بتاريخ 24 فبراير 2023م بمنطقة المدينة الجامعية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 10أبريل 2023 بمجمع الأفنيوز بمنطقة الري بدولة الكويت، وبتاريخ 11أغسطس 2023 في حي الأصالة على طريق الحرمين بمحافظة جدة.

كما تم اغلاق المعرض الكائن بمجمع الراشد مول بالخبر، اعتباراً من 24 فبراير 2023 حيث تم استبداله بمعرض آخر بنفس المجمع بمساحة أكبر تم افتتاحه في 16 أبريل من العام الماضي ، وتم إغلاق المعرض الكائن بمجمع دلما مول بمدينة أبو ظبي بالامارات العربية المتحدة، اعتباراً من 1ديسمبر 2023.