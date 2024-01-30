ارتفاع الأرباح السنوية لـ"إدارات" بنسبة 38% إلى 17.4 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) في عام 2023 بنسبة 37.8% إلى 17.37 مليون ريال، مقابل 12.6 مليون ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إيرادات العام الماضي ارتفعت بنسبة 36.24% إلى 80.23 مليون ريال، مقابل 58.89 مليون ريال في عام 2022.

وأوضحت أن "إدارات كلاود" قد ساهمت بهذا النمو في الإيرادات حيث شهدت زيادة في إيراداتها بنسبة 152% على أساس سنوي، ونسبة نمو 312% خلال النصف الثاني من عام 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022.