ستاندرد تشارترد يطلق عملياته رسميا في مصر

أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني اليوم الثلاثاء بدء عملياته المصرفية في مصر ليقدم خدماته إلى الجهات السيادية والحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات العالمية العاملة في البلاد.

وقال البنك في بيان إن إطلاق خدماته في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز خطط التنمية الاقتصادية من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال في البلاد.

ونقل البيان عن بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، قوله إن إطلاق العمليات في مصر "يمكننا من ترسيخ تواجدنا في المنطقة بفضل تاريخنا العريق منذ 100 عام"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أن الخطوة تعكس كذلك الأهمية الاستراتيجية لمصر، وتبرز المرونة والإمكانات الاقتصادية المتنوعة، وكذلك الآفاق القوية للنمو.

وقال "نهدف إلى الدخول في المشهد الاقتصادي الديناميكي في البلاد ودعم تقدمها الاقتصادي".

وأشار البيان إلى أن البنك كان قد حصل على الترخيص من البنك المركزي المصري لفتح فرعه الأول في البلاد في عام 2022.

وقال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في إفريقيا والشرق الأوسط، إن "إطلاق فرع البنك في مصر يسد فجوة طويلة الأمد في شبكة الفروع، كما يعزز التزامنا تجاه مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

كان البنك قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لعملياته في مصر.