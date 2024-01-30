صندوق الثروة النرويجي يرفع حصته في تسلا وBYD

رفع صندوق الثروة السيادي للنرويج حيازته في شركتي تسلا وBYD لصناعة السيارات الكهربائية بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات الصندوق.

وقام صندوق الثروة النرويجي برفع حيازته في شركة تسلا إلى ما يقرب من 1% بنهاية العام الماضي أو ما تصل قيمته إلى 7.7 مليار دولار.

كما رفع الصندوق حيازته في شركة BYD الصينية إلى 0.57%، من 0.38% في العام 2022.

ويراهن الصندوق على المنافسة الحادة بين الشركتين الرائدتين في قطاع صناعة السيارات الكهربائية.

تأسس صندوق الثروة السيادي في النرويج في التسعينات لاستثمار فائض عائدات قطاع النفط والغاز في البلاد. وحتى الآن، استثمر الصندوق الأموال في أكثر من 9200 شركة في 70 دولة حول العالم.