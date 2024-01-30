عمومية "الوسائل الصناعية" توافق على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الوسائل الصناعية في اجتماعها يوم الاثنين 29 يناير 2023 على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن الجمعية العامة وافقت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 500 ألف سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر لدى الشركة،وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.