"أسمنت الرياض": تعديل أسعار الوقود سيرفع تكلفة الإنتاج 24.7% تقريبا

حددت شركة أسمنت الرياض الأثر المالي لتعديل أسعار بيع منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج، بارتفاع 24.7% تقريباً في تكلفة الإنتاج.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن هذه الزيادة ترجع إلى نوع الوقود المستخدم في عملية الإنتاج والارتفاع المتوقع على أسعار نقل الوقود والمواد الخام.

وأكدت أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية،والذي من المتوقع أن يظهر ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2024م.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع "تداول السعودية"بتاريخ 3 يناير 2024م عن استلامها إشعاراً من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بتعديل أسعار بيع منتجات الوقود.