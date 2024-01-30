"التصدير السعودي" ومؤسسة إسلامية يقدمان تمويلا بـ25 مليون دولار لصالح بنك باكستاني

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة لإتاحة خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار لصالح بنك الحبيب المحدود في باكستان.

وقال البنك في بيان على منصة "إكس" إن التمويل يهدف لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة للتوسع في السوق الباكستانية.

ويركز البرنامج على 4 مجالات رئيسية لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو وتوسيع أعمالها بما في ذلك؛ بناء القدرات، والوصول إلى الأسواق التصديرية، والخدمات الاستشارية، والحصول على تمويل التصدير (تسهيلات ائتمانية).

وتمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاقة مهمة تنفيذًا لأهداف البرنامج لتعزيز صادرات المنتجات السعودية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم وفقًا لرؤية المملكة 2030، حيث ستتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتجة في قطاعات مختلفة من تصدير منتجاتهم إلى وجهات دولية.