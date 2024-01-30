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شركة دار المعدات الطبية والعلمية
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سوق السعودية

"التعليم" السعودية ترسي مشروعا بـ 37.4 مليون ريال على "دار المعدات"

المشروع يتضمن تشغيل مستشفى طب الأسنان بجامعة الطائف

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تلقيها الموافقة على ترسية منافسة لمشروع تشغيل مستشفى طب الأسنان بجامعة الطائف مع وزارة التعليم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يتضمن تشغيل مستشفى طب الأسنان بجامعة الطائف مع وزارة التعليم، بمبلغ إجمالي قدره 37.39 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ومدة تنفيذه 3 سنوات.

وأضافت أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2024م.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في وقته بعد توقيع النسخة النهائية من العقد من جميع الأطراف المعنية واستلام نسخة منه.

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