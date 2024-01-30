"المواساة" تقرر التخارج من استثمار مشترك مع مستشفيات مغربي

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية، أنها قررت التخارج من الاستثمار في شركة المجمعات الطبية المتطورة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 10 ملايين ريال ومملوكة مناصفة للشركة مع مستشفيات ومراكز مغربي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن شركة المجمعات الطبية المتطورة تقدم خدمات طب العيون من مبنى مجاور لمستشفى المواساة بالدمام باسم مركز مغربي للعيون، وقد سبق الاتفاق بين الطرفين على تمديد فترة عقد التأسيس المنتهي في 13 ديسمبر 2022 إلى نهاية عام 2025، وتم تعديل الاتفاق ليستمر مركز مغربي للعوين في تقديم الخدمة حتى نهاية يناير 2024.

وأضاف البيان أن مستشفى المواساة ستقدم الخدمات لمراجعيها من نفس المبنى عبر مركز المواساة للعيون.

وأشارت إلى أن هذا المركز سوف يساهم إيجابياً في النتائج المالية، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لإجراءات التخارج فور إنهائها.