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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"إم أي إس" تعدل وتجدد اتفاقية تسهيلات بـ136.8مليون ريال مع "السعودي للاستثمار"

حتى 30 أبريل 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع البنك السعودي للاستثمار، وتم توقيع "اتفاقية تمويل إسلامي" بتاريخ 29 يناير الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة التمويل 136.8مليون ريال وحصلت عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2023، ويمتد أجله حتى 30 أبريل 2024.

وذكرت إن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسندات أمر بقيمة التسهيلات، وتهدف الشركة من خلالها لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.

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