اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في السعودية
شعار شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في السعودية
سوق السعودية

"بحر العرب" توقع عقدا بـ7.3 مليون ريال مع جامعة الطائف

لتشغيل وصيانة الحاسب الآلي والشبكات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع جامعة الطائف لتشغيل وصيانة الحاسب الآلي والشبكات.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة المشروع 7.27 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

جدير بالذكر أن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الاستحواذ على شركة الأعمال التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات "شارك" بنسبة 100%.

وشركة الأعمال التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات "شارك" هي شركة سعودية تأسست في عام 2017م، ومتخصصة في تقديم حلول مبتكرة لقطاع الأعمال وحلول الأعمال عن بعد للقطاع التجاري والقطاع غير الربحي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد خسائر القطاع الصناعي في أم درمان بسبب الحرب العربية ترصد خسائر القطاع الصناعي في أم درمان بسبب الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط