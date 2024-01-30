سوق السعودية
"بحر العرب" توقع عقدا بـ7.3 مليون ريال مع جامعة الطائف
لتشغيل وصيانة الحاسب الآلي والشبكات
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع جامعة الطائف لتشغيل وصيانة الحاسب الآلي والشبكات.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة المشروع 7.27 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
جدير بالذكر أن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الاستحواذ على شركة الأعمال التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات "شارك" بنسبة 100%.
وشركة الأعمال التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات "شارك" هي شركة سعودية تأسست في عام 2017م، ومتخصصة في تقديم حلول مبتكرة لقطاع الأعمال وحلول الأعمال عن بعد للقطاع التجاري والقطاع غير الربحي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأميركيارتفع السعر الفوري للمعدن الأصفر 0.2% إلى 2035.54 دولار للأونصة أسواق المال
-
الهجرة تزيد تعداد سكان بريطانيا 6.1 مليون نسمة بحلول 2036التوقعات تزيد الضغط على سوناك اقتصاد
-
تغريم "إتش إس بي سي" 73 مليون دولار بسبب "قصور خطير" في حماية الودائعفي أول عقوبة من نوعها بموجب القوانين البريطانية المعنية بحماية العملاء اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية