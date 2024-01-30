"بحر العرب" توقع عقدا بـ7.3 مليون ريال مع جامعة الطائف

أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع مع جامعة الطائف لتشغيل وصيانة الحاسب الآلي والشبكات.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة المشروع 7.27 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

جدير بالذكر أن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الاستحواذ على شركة الأعمال التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات "شارك" بنسبة 100%.

وشركة الأعمال التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات "شارك" هي شركة سعودية تأسست في عام 2017م، ومتخصصة في تقديم حلول مبتكرة لقطاع الأعمال وحلول الأعمال عن بعد للقطاع التجاري والقطاع غير الربحي.