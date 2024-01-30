"بيور هيلث" تستحوذ على حصة في "مايو كلينيك" بأبوظبي

أظهر إفصاح لدى البورصة، أمس الاثنين، أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) التابعة لشركة بيور هيلث القابضة بالإمارات ستستحوذ على أسهم مايو كلينيك في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، في صفقة قيمتها 150 مليون دولار.

وستستحوذ (صحة) المملوكة كليا لبيور هيلث القابضة على حصة مايو كلينيك في واحد من أكبر مستشفيات الإمارات الذي يتعامل مع المرضى من ذوي الحالات الطبية الخطيرة أو المعقدة، بحسب "رويترز".

وجاء في الإفصاح أن الاتفاق النهائي يقضي بحصول (صحة) على 25 ألف سهم أو 25 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

كانت بيور هيلث الإماراتية اعلنت الشهر الحالي أنها تتوقع تحقيق صافي أرباح قدره 13.4 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار) في السنة المالية 2024، وذلك من صفقة الاستحواذ على سيركل هيلث غروب، أكبر مشغّلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة، والتي كانت قد أعلنت عنها في أغسطس/آب الماضي.

وتوقعت الشركة، تحقيق وفرة في التكاليف وزيادة في الإيرادات من خلال عملية الاستحواذ، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على هوامش ربح المجموعة على المدى القصير إلى المتوسط، مرجحة أن يظهر الأثر المالي للصفقة في الربع الأول من العام 2024.