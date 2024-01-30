اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصنع جمجوم فارما
مصنع جمجوم فارما
شركات

"جمجوم" توقع عقداً لتوطين صناعة عقار لعلاج السكري في السعودية

مع هيئة المحتوى المحلي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة جمجوم للأدوية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة لعقار "سيتاغليبتين" فوسفات المخصص لعلاج النوع الثاني من مرض السكري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية إن مدة العقد ثلاث سنوات مضيفة أنه سيتم البدء في الأعمال التصنيعية والتجارية للمستحضر عند الحصول على التراخيص الحكومية اللازمة، نقلاً "وكالة أنباء العالم العربي".

كانت جمجوم أعلنت أول من أمس عن تلقيها موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل مصنعها للمستحضرات المعقمة (قطرات العيون) في جدة.

"مستشفيات المانع" تستهدف التوسع في جميع أنحاء السعودية قصص اقتصادية شركات "مستشفيات المانع" تستهدف التوسع في جميع أنحاء السعودية

وقالت الشركة، إن المصنع سيبدأ في الإنتاج التجاري بمجرد الحصول على الموافقات ذات الصلة بالمستحضرات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأضافت الشركة أن المصنع جرى بناؤه وفق أحدث التقنيات العالمية على مساحة 7500 متر مربع في المرحلة الخامسة من المنطقة الصناعية بجدة، وبلغت تكلفة إنشائه حوالي 200 مليون ريال.

وأوضحت أن المصنع سيكون مخصصا لإنتاج المستحضرات المعقمة (قطرات العيون) وتصل طاقته الإنتاجية السنوية للعبوات إلى 25 مليون وحدة عند التشغيل الكامل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مليار روبوت بشري يشارك سكان الأرض حياتهم خلال 20 عاما مليار روبوت بشري يشارك سكان الأرض حياتهم خلال 20 عاما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط