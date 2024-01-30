"جمجوم" توقع عقداً لتوطين صناعة عقار لعلاج السكري في السعودية

أعلنت شركة جمجوم للأدوية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة لعقار "سيتاغليبتين" فوسفات المخصص لعلاج النوع الثاني من مرض السكري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية إن مدة العقد ثلاث سنوات مضيفة أنه سيتم البدء في الأعمال التصنيعية والتجارية للمستحضر عند الحصول على التراخيص الحكومية اللازمة، نقلاً "وكالة أنباء العالم العربي".

كانت جمجوم أعلنت أول من أمس عن تلقيها موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل مصنعها للمستحضرات المعقمة (قطرات العيون) في جدة.

وقالت الشركة، إن المصنع سيبدأ في الإنتاج التجاري بمجرد الحصول على الموافقات ذات الصلة بالمستحضرات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأضافت الشركة أن المصنع جرى بناؤه وفق أحدث التقنيات العالمية على مساحة 7500 متر مربع في المرحلة الخامسة من المنطقة الصناعية بجدة، وبلغت تكلفة إنشائه حوالي 200 مليون ريال.

وأوضحت أن المصنع سيكون مخصصا لإنتاج المستحضرات المعقمة (قطرات العيون) وتصل طاقته الإنتاجية السنوية للعبوات إلى 25 مليون وحدة عند التشغيل الكامل.