سوق السعودية
"عطاء التعليمية" تقر توزيع 11% أرباحاً نقدية عن عامها المالي الماضي
بإجمالي 46.29 مليون ريال
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة عطاء التعليمية، في اجتماعها أمس الاثنين 29 يناير الجاري على توصية من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023م.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن القيمة الإجمالية للتوزيعات 46.29 مليون ريال، لتكون حصة كل سهم 1.1 ريال.
أوضحت أن الأحقية في الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"كنان الدولية للتطوير" تعتزم طرح 3.6 مليون سهم عادي والإدراج في "نمو"فترة الطرح بين 25 و29 فبراير المقبل أسواق المال
-
ارتفاع أرباح "بوبا العربية" السنوية 16.8% إلى 940.2 مليون ريالإيرادات التأمين بلغت نحو 15.89 مليار ريال في 2023 شركات
-
أرامكو السعودية تعلق خطط زيادة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يومياتلقت توجيها من وزارة الطاقة بالحفاظ على الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل ... طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية