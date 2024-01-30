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عطاء التعليمية مناسبة
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سوق السعودية

"عطاء التعليمية" تقر توزيع 11% أرباحاً نقدية عن عامها المالي الماضي

بإجمالي 46.29 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة عطاء التعليمية، في اجتماعها أمس الاثنين 29 يناير الجاري على توصية من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن القيمة الإجمالية للتوزيعات 46.29 مليون ريال، لتكون حصة كل سهم 1.1 ريال.

أوضحت أن الأحقية في الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقا.

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