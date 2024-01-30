قفزة في الأرباح السنوية لبنكي "رأس الخيمة" و"أم القوين" بالإمارات

قفزت الأرباح الفصلية لبنك رأس الخيمة الوطني بنسبة51%، إلى 430 مليون درهم.

وعلى أساس سنوي سجل البنك أعلى أرباح له منذ إنشائه وبارتفاع 53%، إلى 1.78مليار درهم.

كما سجل بنك أم القوين قفزة في أرباحه السنوية بنسبة 38%، لتتجاوز 500 مليون درهم، وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% عن العام الماضي.