اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كيزاد أبوظبي
كيزاد أبوظبي
شركات

"كيزاد" تستثمر 621 مليون درهم في تطوير منشآت صناعية ولوجيستية

لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية "كيزاد" عن بدء تطوير منشآت صناعية ولوجستية جاهزة باستثمارات تزيد على 621 مليون درهم، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات بما يزيد على 250 ألف متر مربع بنهاية عام 2025.

وقالت كيزاد وهي أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في الإمارات في بيان لبورصة أبوظبي إنه من المتوقع أن يؤدي تطوير المنشآت الجديدة إلى زيادة في الطاقة الاستيعابية الإجمالية المرافق التخزين 43%، "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت "استجابة للطلب القوي على مرافق التخزين وغيرها من المرافق الجاهزة في المنطقة الحرة والمناطق الصناعية بإمارة أبوظبي، بدأت مجموعة كيزاد تطوير المراحل الجديدة من المشروع.

انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "أفالون فارما" 600 ألف سهم.. اليوم أسواق المال سوق السعودية انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "أفالون فارما" 600 ألف سهم.. اليوم

ويتضمن المشروع تطوير أراض قابلة للتأجير بمساحة تزيد على 97.500 ألف متر مربع في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة أ و ب)، وبمساحة تزيد على 153 ألف متر مربع في مدينة أبوظبي الصناعية 3، (كيزاد مصفح)".

وكانت مجموعة كيزاد قد استكملت بالفعل تطوير أكثر من 270 ألف متر مربع من مساحات المستودعات الإضافية منذ الربع الثالث من عام 2022، وشهدت نفس الفترة نموا ملحوظاً في عقود ايجار المستودعات بنسبة 66% بحسب البيان.

وتشمل المشاريع تطوير مرافق جاهزة تضم مستودعات للخدمات اللوجستية والتوزيع، ومرافق للتخزين المبرد ووحدات للصناعات الخفيفة، ومعارض بمساحات ومواصفات متنوعة.

جدير بالذكر أن مساحات المرافق الصناعية واللوجستية الجاهزة في مجموعة كيزاد حتى الربع الثالث من عام 2022 كانت قد بلغت 587 ألف متر مربع، من ضمنها 93 ألف متر مربع مخصصة لمرافق التخزين المبرد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مليار روبوت بشري يشارك سكان الأرض حياتهم خلال 20 عاما مليار روبوت بشري يشارك سكان الأرض حياتهم خلال 20 عاما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط