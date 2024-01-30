"كيزاد" تستثمر 621 مليون درهم في تطوير منشآت صناعية ولوجيستية

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية "كيزاد" عن بدء تطوير منشآت صناعية ولوجستية جاهزة باستثمارات تزيد على 621 مليون درهم، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات بما يزيد على 250 ألف متر مربع بنهاية عام 2025.

وقالت كيزاد وهي أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في الإمارات في بيان لبورصة أبوظبي إنه من المتوقع أن يؤدي تطوير المنشآت الجديدة إلى زيادة في الطاقة الاستيعابية الإجمالية المرافق التخزين 43%، "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت "استجابة للطلب القوي على مرافق التخزين وغيرها من المرافق الجاهزة في المنطقة الحرة والمناطق الصناعية بإمارة أبوظبي، بدأت مجموعة كيزاد تطوير المراحل الجديدة من المشروع.

ويتضمن المشروع تطوير أراض قابلة للتأجير بمساحة تزيد على 97.500 ألف متر مربع في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة أ و ب)، وبمساحة تزيد على 153 ألف متر مربع في مدينة أبوظبي الصناعية 3، (كيزاد مصفح)".

وكانت مجموعة كيزاد قد استكملت بالفعل تطوير أكثر من 270 ألف متر مربع من مساحات المستودعات الإضافية منذ الربع الثالث من عام 2022، وشهدت نفس الفترة نموا ملحوظاً في عقود ايجار المستودعات بنسبة 66% بحسب البيان.

وتشمل المشاريع تطوير مرافق جاهزة تضم مستودعات للخدمات اللوجستية والتوزيع، ومرافق للتخزين المبرد ووحدات للصناعات الخفيفة، ومعارض بمساحات ومواصفات متنوعة.

جدير بالذكر أن مساحات المرافق الصناعية واللوجستية الجاهزة في مجموعة كيزاد حتى الربع الثالث من عام 2022 كانت قد بلغت 587 ألف متر مربع، من ضمنها 93 ألف متر مربع مخصصة لمرافق التخزين المبرد.