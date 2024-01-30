بورصة الكويت
"نابيسكو" الكويتية توقع عقدا بـ 17 مليون دينار مع "نفط الخليج" و"شيفرون" السعودية
لتقديم خدمات مساندة لعمليات حفر وإصلاح الآبار لمدة 5 سنوات
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية الكويتية "نابيسكو" اليوم الثلاثاء توقيع عقد لخدمات التسميت والخدمات المساندة لعمليات حفر وإصلاح الآبار للعمليات المشتركة لشركتي الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية بمبلغ قدره 17 مليون دينار.
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن من المقرر أن يبدأ العمل بهذا العقد من تاريخه ولمدة 5 سنوات.
وتوقعت أن يبلغ هامش ربح العقد 10%، اعتمادا على ظروف تنفيذ العقد وسير العمل في العمليات المشتركة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة يرتفع إلى 1.8 تريليون دولار.. لا يكفي!الصين السوق الأكبر في تحول الطاقة قصص اقتصادية
-
منطقة اليورو تتجنب الركود رغم انكماش اقتصاد ألمانيا بـ0.3% في الربع الأخير من 2023التوقعات تشير إلى الدخول في ركود وسط التشديد النقدي اقتصاد
-
تكليف عبير العقل رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمحافظة العلاتقرر إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو المدني بتهم فساد اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية