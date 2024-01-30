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شيفرون: تراجع أسعار النفط لن يستمر طويلا
حقل نفط
بورصة الكويت

"نابيسكو" الكويتية توقع عقدا بـ 17 مليون دينار مع "نفط الخليج" و"شيفرون" السعودية

لتقديم خدمات مساندة لعمليات حفر وإصلاح الآبار لمدة 5 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية الكويتية "نابيسكو" اليوم الثلاثاء توقيع عقد لخدمات التسميت والخدمات المساندة لعمليات حفر وإصلاح الآبار للعمليات المشتركة لشركتي الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية بمبلغ قدره 17 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن من المقرر أن يبدأ العمل بهذا العقد من تاريخه ولمدة 5 سنوات.

وتوقعت أن يبلغ هامش ربح العقد 10%، اعتمادا على ظروف تنفيذ العقد وسير العمل في العمليات المشتركة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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