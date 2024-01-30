"PGA Tour" المنظمة لبطولة الغولف الأميركية تقترب من جمع 3 مليارات دولار

ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة "PGA Tour" المنظمة لبطولة الغولف في أميركا اقتربت من جمع استثمار تاريخي من تحالف أميركي بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما قد يقفز بتقييم الشركة إلى 12 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن استثمار التحالف الأميركي قد يشمل استثمارا إضافيا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وذكرت "بلومبرغ" أن الصفقة قد لا تشمل في البداية نادي "LIV Golf" المدعوم من السعودية، مع استمرار المحادثات حول كيفية ضم الدوري المنافس.

يذكر أنه في يونيو الماضي وافقت "PGA TOUR" على الاندماج مع كل من دوري المحترفين الأوروبيين للغولف وجولة "DP" العالمية و"LIV GOLF" المدعومة سعوديا.